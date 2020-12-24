Что делать, если вам поставляют некачественный газ

Компании, поставляющие газ не имеют никакого отношения к качеству газа, который подают, пишет bagnet.

Очень часто от граждан можно услышать жалобы, что вода закипает слишком долго, а огонь в конфорке не синий, а имеет нетипичный желтый или даже красный цвет, что говорит о низком качестве.

Обвинения о низком качестве газа в таком случае направляются в сторону газоснабжающих компаний.

Но в реальности поставщики газа никак не влияют на качество газа и тем более не несут ответственность за некачественное топливо.

Как определить качество газа. Важно понимать, что цвет пламени, который мы видим при сжигании газа, зависит не от самого топлива, а от условий, в которых его используют. Так, цвет зависит от разных факторов, наиболее существенно влияет:

приток воздуха в помещении;

влажность воздуха;

чистота газовых приборов.

Если потребитель природного газа уверен, что качество газа не соответствует заявленному или давление в сети слишком низкое, то ему следует обратиться к специалистам облгаза с просьбой провести проверку и решить проблему. Для этого понадобится написать заявление в управление облгаза. Специалисты проведут проверку и решат проблему, если причина низкого качества голубого топлива связана с оборудованием или некачественным предоставлением услуги.

Если вы считаете, что вам подают некачественный газ, проверьте газовую плиту на факт загрязнений. Для этого надо прочистить сопло горелки. Такую очистку проводить своими силами не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам, например, вызовите сотрудников газовой службы, позвонив по номеру 104.