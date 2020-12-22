Новогодние праздники 2021: Как будут работать банковские учреждения и почта

В период новогодних и рождественских праздников ожидаются дополнительные выходные. Банковские учреждения и почта в период новогодних праздников будут работать по расписанию выходных дней, которые определило правительство.
Банки в Украине будут работать 31 декабря, однако в сокращенном режиме, поэтому все финансовые вопросы рекомендуется закрыть до 14:00.
Полный рабочий день в банковских учреждениях будет 4 и 5 января. 6 января рабочий день сократят на час, а вот 7 и 8 января – выходные.
Новая почта будет работать 31 декабря по сокращенному графику до 18:00. 1 января – выходной, а со 2 по 5 января “Новая почта” будет работать по обычному графику. 6 января будет сокращен график до 18:00. 7 и 8 января – выходной.
Укрпочта также будет выходной 1 и 7 января. Со 2 по 5 января почта будет работать по обычному графику, а 6 января – сокращенный график. С 8 января отделения почты будут работать в обычном режиме.
Отметим, что в период новогодних и рождественских праздников наиболее загруженные отделения “Укрпочты” по всей Украине будут работать без выходных. Большинство из них расположены в областных центрах и крупных городах.
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