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Курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 год

Курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 год

В государственном бюджете на следующий год заложен курс доллара на уровне 29,1 грн/$.

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Документ во втором чтении и в целом утвердила Верховная Рада во вторник.

Для расчета бюджетных показателей законопроекта взят среднегодовой прогнозный курс валюты — 29,1 гривен за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года — 28,8 гривен за доллар.

Напомним, ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/доллар).
  • 2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/доллар).
  • 2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/доллар).
  • 2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар).
  • 2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар).
  • 2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар).

Ранее аналитики сообщали, что из-за оттока иностранного капитала из местных облигаций и увеличение госрасходов на соцобеспечение на фоне экономического спада усилится давление на валюту. Как результат, гривна потеряет около 18% своей стоимости в 2020 году. По прогнозам аналитиков, курс гривны к концу года упадет до 29 за доллар США. Данный уровень является самым низким с 2015 года.

Справка Finance.ua:

  • За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка в среднем на 40 копеек.
  • Данилишин назвал причины возросшего спроса на валюту. Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение (на 9 млн. долларов США в среднем за день) и формируется преимущественно за счет «форвардного» сегмента рынка, что свидетельствует о сохранении умеренных девальвационных рисков в условиях неопределенности с развертыванием ситуации в экономике в связи с коронакризисом.

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По материалам Finance.UA
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