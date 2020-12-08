Курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 год

В государственном бюджете на следующий год заложен курс доллара на уровне 29,1 грн/$.
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Документ во втором чтении и в целом утвердила Верховная Рада во вторник.
Для расчета бюджетных показателей законопроекта взят среднегодовой прогнозный курс валюты — 29,1 гривен за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года — 28,8 гривен за доллар.
Напомним, ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Ранее аналитики сообщали, что из-за оттока иностранного капитала из местных облигаций и увеличение госрасходов на соцобеспечение на фоне экономического спада усилится давление на валюту. Как результат, гривна потеряет около 18% своей стоимости в 2020 году. По прогнозам аналитиков, курс гривны к концу года упадет до 29 за доллар США. Данный уровень является самым низким с 2015 года.
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