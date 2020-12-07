Данилишин назвал причины возросшего спроса на валюту

Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение (на 9 млн. долларов США в среднем за день) и формируется преимущественно за счет «форвардного» сегмента рынка, что свидетельствует о сохранении умеренных девальвационных рисков в условиях неопределенности с развертыванием ситуации в экономике в связи с коронакризисом.
Об этом сообщил Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
Вложения нерезидентов в ОВГЗ сократились до уровня менее 75 млрд. гривен, что является самым низким с июля 2019 года.
Международные резервы Национального банка остаются на уровне более 26 млрд. долларов США, чего достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны и выполнения обязательств Правительства и Национального банка в иностранной валюте. Фундаментальную поддержку достаточности резервов Национального банка оказывает положительное сальдо текущего счета, которое за 10 месяцев 2020 г. увеличилось до 5,1 млрд. долларов США (+826 млн. долларов США в октябре). Главным образом, это стало следствием устойчивости поступлений по оплате труда (+1,1 млрд. долларов США в октябре), объем которых за январь-октябрь 2020 года (+9,5 млрд. долларов США) снизился лишь на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (+10,5 млрд. долларов США).
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Помощь ЕС. Дополнительный весомый вклад в поддержку международных резервов и фискальной устойчивости будет получение Украиной 1-го транша макрофинансовой помощи от Еврокомиссии номинальным объемом 600 млн евро под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Направление этих средств на обеспечение бюджетных потребностей также будет способствовать уменьшению нагрузки на финансирование расходов государственного бюджета и поддержанию финансовой стабильности в Украине.
Финансовый сектор. Объем ликвидности в банковской системе (корсчета и депозитные сертификаты) незначительно снизился (с 167 млрд. до 158 млрд. гривен) в условиях разнонаправленного действия факторов оттока средств из банковской системы в наличность и поступления ликвидности в банки за счет сокращения остатка средств на ЕКС. За отчетную неделю Национальным банком было предоставлено банкам 1 млрд. гривен рефинансирования путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков на срок 84 дня по ставке 6%.
Общая задолженность банков (без неплатежеспособных) по тендерным кредитам рефинансирования на 08.12 составила 40 970 млн. гривен.
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