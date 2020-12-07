Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка в среднем на 40 копеек.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,29 до 27,96 грн.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизилось с 28,26/28,28 до 27,96/27,97.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,23/28,44 до 27,85/28,10. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Как отмечает Максим Пархоменко, аналитик Alpari, основной причиной снижения курса доллара выступает рост активности на долговом рынке Украины.

“Проблемы с закрытием дыры в бюджете заставляют Минфин искать новые источники финансирования бюджета. Для этого Минфин начал более активно занимать деньги на рынке. Учитывая сложную политическую обстановку, занимать пришлось под более высокие проценты. В данный момент активность инвесторов и их спрос на долги, номинированные в гривне, вызывает ее укрепление”, – говорит Пархоменко.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на прошлом аукционе Минфина Украины нерезиденты активно скупали 5-летние бумаги. По причине спада деловой активности перед локдауном импортеры тоже не спешат покупать валюту.

“Судя по всему, Нацбанк на этой неделе станет основным покупателем на межбанке. На настроение рынков будет оказывать влияние и решение ЕС предоставить макрофинансовую помощь Украине на сумму в 623,5 млн евро. Кроме того, Украина объявила о дополнительном размещении евробондов с погашением в 2033 году в объеме 500 млн долларов США с ориентировочной доходностью в 6,4%. Учитывая достаточно успешные аукционы ОВГЗ, можно не сомневаться в выполнении госбюджета на этот год. Все это оказывает на предстоящей неделе мощную поддержку курсу национальной валюты к доллару США и евро. Можно с уверенностью сказать, что самые “мрачные” предположения не сбылись”, – отмечает эксперт.

По его прогнозу, доллар США к гривне будет торговаться в диапазоне 27,90-28,05. Единая европейская валюта к гривне продолжит слабеть до отметки 33,80.