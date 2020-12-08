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НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подряд

НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подряд

В декабре 2020 года второй месяц подряд наблюдается повышенный спрос на валюту на наличном рынке. С начала месяца население купило на 100 млн долларов больше, чем продало.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

“На наличном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением, которое с начала декабря составило почти 98 млн долларов”, – сообщил он.

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По его данным, преобладание спроса на иностранную валюту продолжает доминировать на форвардном сегменте рынка, “что свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов”.

В то же время курс гривны на межбанковском рынке укрепился за прошедшую неделю на 1,3% до 3-месячного максимума.

“Этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты клиентами банков в среднем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило Национальному банку в течение прошлой недели приобрести 79 млн долларов в международные резервы, которые выросли до 26,8 млрд долларов”, – сообщил Данилишин.

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По материалам РБК-Украина
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