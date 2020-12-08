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Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник (фото, видео)

Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник (фото, видео)

Конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник Strix, который будет делать снимки Земли из космоса.

Об этом сообщает портал Space.

Запуск ракеты со спутником, который был разработан японской компанией Synspective, состоялся с космодрома в Новой Зеландии во вторник, 15 декабря, в 12:09 по киевскому времени.


Фото: Space

Сам спутник может делать снимки Земли в любое время, как днем, так ночью, и даже при сложных погодных условиях. Компания планирует в будущем запустить на орбиту 30 спутников Strix. Они будут ежедневно собирать данные о метрополитенах в Азии, которые можно будет использовать для планирования градостроительства в Японии.

Отмечается, что для Rocket Lab уже был 7-м запуск ракеты-носителя в этом году и 17-й в целом.

По материалам УКРИНФОРМ
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