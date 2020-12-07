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Работники в ЕС лишились 5,2% своего дохода из-за пандемии в 2020 году - Евростат

Работники в ЕС лишились 5,2% своего дохода из-за пандемии в 2020 году - Евростат

По данным Евростата, в 2020 году доходы работников в странах блока снизились на 5,2% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии COVID-19.

В сообщении службы отмечается, что причиной тому стали нерабочие дни, а также сокращение рабочего времени во время локдаунов и рост числа безработных.

Коронакризис по-разному повлиял на разные страны в зависимости от структуры их экономики. Больше всего пострадали работники тех государств, которые полагаются на туризм. В значительной степени пострадал сектор ресторанных услуг и отелей, где наблюдается снижение доходов на 20%.

Данные показывают, что кризис затронул в основном людей с низкими доходами. Сокращения больше происходили в нескольких группах риска – молодые люди (16-24 лет) и временные работники. Также среди пострадавших больше женщин, но это связано с тем, что больше женщин работают в секторах, которые испытывают давление кризиса. Люди с высоким доходом в ЕС в основном сохранили свои рабочие места.

Евростат также упоминает и о государственных программах, которые компенсируют потерю дохода во время пандемии. Подобные схемы действуют в 25 странах, и в 10-ти из них сотрудники получили компенсацию как от государства, так и от компании, в которой они работают. Данные показывают, что в некоторых странах сотрудники получают фиксированный размер пособия от государства (Греция, Хорватия и Мальта), а в других – процент от дохода, получаемого работниками, обычно с максимальным или минимальным порогом пособия. Компенсационные схемы помогают снизить серьезность потери дохода. В среднем по странам этот процент составляет от 1% до 5%.

По материалам Mind
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