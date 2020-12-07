Работники в ЕС лишились 5,2% своего дохода из-за пандемии в 2020 году - Евростат

По данным Евростата, в 2020 году доходы работников в странах блока снизились на 5,2% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии COVID-19.
В сообщении службы отмечается, что причиной тому стали нерабочие дни, а также сокращение рабочего времени во время локдаунов и рост числа безработных.
Коронакризис по-разному повлиял на разные страны в зависимости от структуры их экономики. Больше всего пострадали работники тех государств, которые полагаются на туризм. В значительной степени пострадал сектор ресторанных услуг и отелей, где наблюдается снижение доходов на 20%.
Данные показывают, что кризис затронул в основном людей с низкими доходами. Сокращения больше происходили в нескольких группах риска – молодые люди (16-24 лет) и временные работники. Также среди пострадавших больше женщин, но это связано с тем, что больше женщин работают в секторах, которые испытывают давление кризиса. Люди с высоким доходом в ЕС в основном сохранили свои рабочие места.
Евростат также упоминает и о государственных программах, которые компенсируют потерю дохода во время пандемии. Подобные схемы действуют в 25 странах, и в 10-ти из них сотрудники получили компенсацию как от государства, так и от компании, в которой они работают. Данные показывают, что в некоторых странах сотрудники получают фиксированный размер пособия от государства (Греция, Хорватия и Мальта), а в других – процент от дохода, получаемого работниками, обычно с максимальным или минимальным порогом пособия. Компенсационные схемы помогают снизить серьезность потери дохода. В среднем по странам этот процент составляет от 1% до 5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ковидное неравенство: богатые страны покрыли свои потребности в вакцине на 300%, а бедные - на 10%Позавчера, 21:10 - 1163 8
Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации - ЛяшкоВчера, 18:00 - 9115 6
Что делать, если терминал «съел» деньги и не пополнил счетВчера, 10:00 - 28197 5
Частые ошибки при езде на механической коробке передачВчера, 00:54 - 23467 5
В GlobalLogic рассказали, какие IT-специалисты наиболее востребованы сегодняВчера, 21:12 - 1126 3
Что делать, если терминал «съел» деньги и не пополнил счетВчера, 10:00 - 28197 5
Обязан ли ПФ зачислять для назначения пенсии период прохождения обучения и что делать, если не засчиталиВчера, 08:03 - 23021 1
Вакцинация от COVID-19 разрушит крупные мировые компании - прогнозВчера, 07:28 - 9447
Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации - ЛяшкоВчера, 18:00 - 9115 6
Юрист рассказал, почему не стоит игнорировать штраф за нарушение ПДДВчера, 12:02 - 7325
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 929 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1157
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1601 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3503 11
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3987 7