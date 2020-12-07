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ЕС выделил 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси

ЕС выделил 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси

Европейский союз выделил 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси, а также студентам и предпринимателям. Кроме того, пакет помощи “EU4Belarus” улучшит возможности медиков реагировать на пандемию COVID-19.

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

“С помощью этого недавно принятого пакета поддержки ЕС четко дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет обязательства усилить поддержку гражданского общества”, – отметил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

Еврокомиссар отметил, что огромное мужество белорусского народа, который мирно мобилизовался для защиты своих прав, стало вдохновляющим для представителей ЕС.

Он также сказал о готовности поддержать демократические и мирные изменения в стране всеми имеющимися инструментами.

Эта программа – часть пакета на 53 миллиона евро, объявленного в августе. Он включает 3,7 миллиона евро чрезвычайной помощи, привлеченной сразу после начала политического кризиса в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Напомним, после выборов президента в Беларуси начались масштабные протесты несогласных с их результатами. Силовики применяют физическую силу и запугивание к протестующим.

По материалам РБК-Украина
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