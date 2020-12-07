Как оформить электронную трудовую книжку

В Пенсионном фонде Украины объявили о специально введенной новой услуге. Электронная трудовая книжка может быть полезна любому украинцу.
Об этом сообщает в Facebook Мариупольского объединенного управления ПФУ.
Электронная трудовая книга является гарантией того, что ваши данные не будут утеряны после смены рабочего места, в частности, из-за ликвидации предприятия.
Что нужно сделать. Для того, чтобы завести электронную трудовую книжку, достаточно войти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и следовать простым правилам:
После того как она будет обработана специалистами организации, станет доступна полная история трудовых взаимоотношений, а также данные по рабочему стажу. Видео по ссылке.
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