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Как оформить электронную трудовую книжку

Как оформить электронную трудовую книжку

В Пенсионном фонде Украины объявили о специально введенной новой услуге. Электронная трудовая книжка может быть полезна любому украинцу.

Об этом сообщает в Facebook Мариупольского объединенного управления ПФУ.

Электронная трудовая книга является гарантией того, что ваши данные не будут утеряны после смены рабочего места, в частности, из-за ликвидации предприятия.

Что нужно сделать. Для того, чтобы завести электронную трудовую книжку, достаточно войти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и следовать простым правилам:

  • отсканировать свою трудовую книжку,
  • на сайте Пенсионного фонда добавить отсканированный документ.

После того как она будет обработана специалистами организации, станет доступна полная история трудовых взаимоотношений, а также данные по рабочему стажу. Видео по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • В Пенсионный фонд Украины подали информацию о трудовой деятельности, воспользовавшись сервисом “электронная трудовая книжка”, более 90 тысяч человек.
  • В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.

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По материалам Finance.UA
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