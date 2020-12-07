В Украине возрос спрос на подержанные легковые авто

В ноябре 2020 года украинцы зарегистрировали 32,2 тыс. подержанных импортных легковых автомобилей, что на 12% больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в ноябре 2020 года спрос на импортные б/у легковые авто в 4,5 раза превысил спрос на новые импортные легковые авто.

Самым популярным автомобилями были:

Renault Megane – 2046 шт.;

Volkswagen Passat – 1731 шт.;

Skoda Octavia – 1643 шт.;

Volkswagen Golf – 1579 шт.;

Ford Focus – 1249 шт.

Всего с начала года на украинские номера перешли более 313 300 ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.

Справка Finance.ua:

Октябрь стал одним из самых удачных месяцев для рынка подержанных авто Украина за весь непростой 2020 год. Известно, что в октябре в нашей стране было заключено 80 903 сделки о перепродаже транспорта – лучше было только в сентябре (82 500 продаж) и июле (93 535 продаж).

28 октября Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев машин на европейской регистрации. Отныне полиция будет выявлять транспортные средства, временно ввезенные на территорию Украины более чем на 30 дней, а также применять к ним соответствующие меры.

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