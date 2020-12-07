В Украине возрос спрос на подержанные легковые авто

В ноябре 2020 года украинцы зарегистрировали 32,2 тыс. подержанных импортных легковых автомобилей, что на 12% больше, чем в ноябре прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что в ноябре 2020 года спрос на импортные б/у легковые авто в 4,5 раза превысил спрос на новые импортные легковые авто.
Самым популярным автомобилями были:
Всего с начала года на украинские номера перешли более 313 300 ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.
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