Укрпочта обратилась в правоохранительные органы и Киберполицию Украины для расследования мошеннической рассылки

Вечером субботы 5 декабря в сети появилась информация о том, что пользователи почтовых операторов получают письма о необходимости доплатить пошлину, в том числе и от имени Укрпочты. Компания призывает не реагировать на них, так как это мошенническая рассылка, направленная на завладение данным банковских карт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Служба информационной безопасности Укрпочты уже обратилась в правоохранительные органы и Киберполицию Украины, чтобы остановить распространение фишинговых сообщений и заблокировала мошеннические сайты для сбора данных банковских карт.
5 декабря в контакт-центр Укрпочты поступил ряд обращений клиентов по электронным письмам, будто от имени Укрпочты. В письме говорилось о том, что нужно оплатить дополнительно 2:15 пошлины для получения международного отправления. По указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт Укрпочты, для проведения дополнительной оплаты. На самом деле, таким образом мошенники собирали данные банковских карт для дальнейшего незаконного снятия средств.
Укрпочта обращается к пользователям с просьбой быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах. Также компания хочет успокоить клиентов, утечки базы данных не было.
Служба информационной безопасности проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua. Укрпочта советует пользователям, которые создали свои электронные адреса с помощью названных площадок, быть особенно осторожными и проверять письма, которые они получают от неизвестных адресантов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали о мошенничестве и подделке электронной почты компании.
Чтобы не пострадать от мошеннической атаки, Укрпочта советует:
Проверять адресата. Рассылка мошеннических писем производилась с фальшивой электронной почты. Основные источники рассылки о статусе отправления Укрпочты: Viber, SMS-сообщения и звонок из контакт-центра Укрпочты. Все сведения о начисленных пошлинах можно узнать только у оператора в отделении Укрпочты. Порядок таможенного оформления можно найти на официальном сайте компании.
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