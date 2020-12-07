Минцифры: За 2020 год Портал открытых данных посетили более 1 млн пользователей

В течение 2020 года Единый государственный веб-портал открытых данных посетили более 1,1 млн пользователей.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Общее количество просмотров веб-страниц составляет 8,3 млн. В 2019 году аналогичные показатели составляли 738 тыс. пользователей и 8,0 млн веб-просмотров. Среднее ежемесячное количество пользователей data.gov.ua выросло более чем в полтора раза: с 69 до 114 тыс.
С июля 2020 года наборы с data.gov.ua были загружены пользователями 514 тыс. раз.
Самые популярные наборы:
Больше всего посетителей из Киева – 37%, Харькова (5,0%), Днепра (4,7%), Львова (4,0%), Одессы (3,1%) и Запорожья (1,9%)
Больше всего скачиваний наборов данных на центральном уровне – у МВД (52,5 тыс. загрузок), ГФС (11,2 тыс.), Укртрансбезопасности (6,0 тыс.), ГАСИ (5,3 тыс.), Минэкономики (4,8 тыс.), Фонда госимущества (4,5 тыс.).
На местном – Днепровский городской совет (7,4 тыс.), Исполком Николаевского городского совета (5,1 тыс.), Исполком Криворожского городского совета (3,7 тыс.), Тернопольский городской совет (3,7 тыс.), Запорожский городской совет (3,7 тыс.).
Благодаря использованию открытых данных, опубликованных на data.gov.ua, сегодня нам значительно упрощают жизнь удобные сервисы, созданные на их основе. Такие ресурсы помогают нам в различных сферах жизни, например:
Напомним, что в этом году data.gov.ua заработал модуль статистики, а на страницах наборов и ресурсов можно посмотреть количество просмотров и загрузок каждого конкретного набора.
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