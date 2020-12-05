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МАУ с апреля компенсировала почти $22 миллиона за отмененные рейсы

МАУ с апреля компенсировала почти $22 миллиона за отмененные рейсы

Авиакомпания МАУ с апреля по ноябрь 2020 года компенсировала покупателям билетов $22 млн за отмененные рейсы результате пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В период с апреля по ноябрь 2020 года компания обработала 85 861 запрос пассажиров и оформила возврат на сумму в размере почти 22 миллиона долларов. На данный момент зафиксировано около 56 тысяч необработанных заявок на возврат.

COVID-19 стал причиной для беспрецедентных карантинных мер. Все авиакомпании мира в результате решений своих правительств были вынуждены приостановить свою деятельность на несколько месяцев, отменив тысячи рейсов. Это привело к беспрецедентному накоплению невыполненных обязательств перед пассажирами”, – говорится в сообщении.

МАУ предложила несколько вариантов выхода из этой ситуации:

  • переоформление билета на другие даты без удержания штрафов;
  • оформление именного промокода на 125% оплаченной суммы, который действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать уже потраченные средства на оформление нового билета;
  • возврат средств за отмененный рейс на банковский счет.

Справка Finance.ua:

  • МАУ обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь получить финансирование и отсрочить уплату долгов.

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По материалам Finance.UA
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