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Межбанк: американская валюта отвоевала позиции

Межбанк: американская валюта отвоевала позиции

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,11/28,13 UAH/USD. Уже к 10:25 котировки упали к 28,09/28,11 грн за доллар. А еще через 10 минут, в 10:35 доллар утратил в цене еще одну копейку и опустился к отметке 28,08 /28,10 UAH/USD.

Около 10:55 гривна сумела еще больше отвоевать позиции и укрепиться до уровня 28,07/28,08 UAH/USD.

Уже к 11:00 доллар продолжил “спускаться” и достиг отметки 28,06/28,08 UAH/USD. На этом уровне котировки продержались достаточно долго.

И лишь после обеда “зеленый” укрепился, и по состоянию на 14:20 котировки оказались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD. Около 15:05 доллар поднялся к отметке 28,09/28,11 UAH/USD.

По состоянию на 16:00 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 28,11/28,13 UAH/USD, а к концу торгов американская валюта подорожала еще на 3 копейки – до 28,14/28,16 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,14 / 28,16
евро – 34,11 / 34,13

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2111 / 1,2113

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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