0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Panasonic начнет тестировать доставку еды работами (фото)

Panasonic начнет тестировать доставку еды работами (фото)

Японская компания Panasonic в феврале начнет недалеко от Токио тестирование поставок продуктов из магазинов автономными роботами на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что Panasonic уже проводит первую фазу тестирования, которое продлится до конца декабря и во время которого робот ездит по публичной дороге в городе вблизи Фуджасавы.

Во время второй фазы робот будет привозить домой продукты, которые пользователи будут покупать в магазинах. Эта фаза продлится с февраля по апрель.

В компании добавили, что робот может самостоятельно объезжать препятствия, однако ему будут все «помогать» операторы в ситуациях, когда самостоятельное «вождение» будет невозможно.

Робот сможет перевозить грузы с максимальной скоростью до 4 км в час.


Фото: Kyodo News

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.