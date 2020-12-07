Panasonic начнет тестировать доставку еды работами (фото)

Японская компания Panasonic в феврале начнет недалеко от Токио тестирование поставок продуктов из магазинов автономными роботами на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Kyodo News.
Отмечается, что Panasonic уже проводит первую фазу тестирования, которое продлится до конца декабря и во время которого робот ездит по публичной дороге в городе вблизи Фуджасавы.
Во время второй фазы робот будет привозить домой продукты, которые пользователи будут покупать в магазинах. Эта фаза продлится с февраля по апрель.
В компании добавили, что робот может самостоятельно объезжать препятствия, однако ему будут все «помогать» операторы в ситуациях, когда самостоятельное «вождение» будет невозможно.
Робот сможет перевозить грузы с максимальной скоростью до 4 км в час.
Фото: Kyodo News
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