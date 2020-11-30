Спиртзавод на Тернопольщине продали за 80 миллионов

Одиннадцатый объект госпредприятия “Укрспирт” – Залозецкое место проведения деятельности и хранения спирта – продан за 80 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Аукцион по продаже Залозецкого МПД состоялся 2 декабря, на прозрачных торгах конкурировали между собой шесть участников, в результате чего стартовая цена выросла в 2,5 раза – с 32 млн грн до 80 млн грн.

“Это уже одиннадцатый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов, которые проводятся в рамках демонополизации рынка спирта”, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

После подписания протокола о результатах аукциона победитель получит возможность заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Залозецкого МПД будет считаться завершенным.

Новый владелец получит, в частности, главный корпус сепараторного пункта, спиртохранилище, производственный корпус, зерносклад, а также транспортные средства и оборудование.