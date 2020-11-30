Все смартфоны Apple, начиная с iPhone 8, получили поддержку видеозвонков FaceTime в разрешении 1080p

Ещё в ноябре Apple выпустила iOS 14.2, которая принесла множество новых возможностей. Однако одна из функций не была упомянута в примечаниях к выпуску. Речь идёт о поддержке видеовызовов FaceTime в разрешении 1080p на iPhone 8 и более новых смартфонах компании.
Специалисты издания MacMagazine обнаружили, что Apple обновила страницы спецификаций для некоторых своих смартфонов вскоре после выпуска iOS 14.2. Было замечено, что на странице iPhone XR появилась информация о том, что устройство поддерживает FaceTime HD при подключении к Интернету через Wi-Fi. Ранее эта возможность отсутствовала. Дальнейшее исследование сайта Apple показало, что поддержку FaceTime в разрешении 1080p получили все смартфоны компании, начиная с iPhone 8.
Таким образом, после внесения этого изменения в ПО, когда дело доходит до использования FaceTime HD, единственным преимуществом iPhone 12 является поддержка видеовызовов в разрешении 1080p в сотовых сетях 5G, с которыми более ранние iPhone не работают.
Согласно тестам, проведённым специалистами MacMagazine, на старых iPhone заметна большая разница между звонками в разрешении 1080p и 720p.
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