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Когда украинцам сообщат о локдауне

Когда украинцам сообщат о локдауне

О введении жесткого карантина украинцам сообщат не позднее, чем за 7 дней до его начала. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Сейчас Кабинетом министров нарабатывается возможное распространение или усиление карантинных ограничений. Согласно закону, правительство за семь дней или раньше сообщит об их введении. Мнение регионов важно, поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий”, – отметил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что мэры городов областного значения и главы ОГА поддерживают идею, о полном запрете праздничных ярмарок.

“90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов. В то же время, установление новогодней елки поддерживают, с рядом ограничений, 60% представителей органов местного самоуправления”, – заявил Шмыгаль.

Напомним, с 14 до 30 ноября 2020 года в Украине действовал “карантин выходного дня”. Отметим, что карантин выходного дня положительно повлиял на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и отныне в Украине постоянно будут действовать ограничения “оранжевой зоны”.

По материалам УНН
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