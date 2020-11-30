В Японии для туристов установили панели с искусственным интеллектом

Японская железнодорожная компания East Japan Railway Co. установила на нескольких станциях электронные панели, которые работают на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Kyodo News.
Всего установлено 30 панелей на шести станциях в Токио и префектуре Чиба. Тестовый период продлится до января следующего года.
Сами же электронные панели будут помогать туристам по различным вопросам, а также смогут измерять их температуру.
Панель, работающая при поддержке искусственного интеллекта, реагирует на движения пальца и голосовые команды. Людям даже не придется прикасаться к самому дисплею во времена пандемии коронавируса.
В настоящее время панель доступна на четырех языках – японском, английском, китайском и корейском.
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