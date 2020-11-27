Jaguar представил новый хэтчбек на 550 «лошадей»

Британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль F-Pace SVR.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
Внутри автомобиля установлен 5-литровый двигатель V8 с мощностью в 550 лошадиных сил. Крутящий момент равен 516 Нм.
Хэтчбек разгоняется до 96 км в час за всего 3,8 секунды, что на 0,3 сек. быстрее своего предшественника. Максимальная скорость F-Pace SVR не превышает 287 км в час.
Фото: Car Buzz
Также в люксовом автомобиле установлены 31-мантиметровая панель водителя и сенсорный дисплей в 29 см. Сам салон хэтчбека обшит кожей.
Отмечается, что цена одной модели и дата ее выпуска будут объявлены в скором времени.
Фото: Car Buzz
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