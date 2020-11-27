Данилишин прокомментировал ставки по депозитам

Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил, что по состоянию на конец ноября средневзвешенная стоимость срочных депозитов в гривне снизилась на 4,3%, в иностранной валюте – на 1,7%.

Об этом написал председатель совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.

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“Средневзвешенная стоимость срочных депозитов, по данным статистической отчетности банков Украины на 27.11.2020, снизилась: в гривне – до 4,3%, в иностранной валюте – до 1,7%. В частности, стоимость гривневых депозитов, привлеченных от домохозяйств, для банков составляла 8,8% и находилась на однозначном уровне с августа 2020 года”, – написал Данилишин.

Средневзвешенная ставка по гривневым кредитам банков составила – 10,3%, в том числе по кредитам предприятиям – 8,1% (краткосрочные – 7,7%, долгосрочные – 12,8%), физическим лицам – 31,9%, и отражала главным образом стоимость кредитных рисков для банков, которые выросли в период коронакризиса.

В целом ликвидность банковского сектора остается высокой – на уровне около 170 млрд грн. В частности, на прошлой неделе Национальным банком был проведен тендер по поддержке ликвидности банков, по результатам которого банкам было предоставлено 5,8 млрд грн рефинансирования на срок 84 дня по ставке 6%. Задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования увеличилась до 45,5 млрд грн.

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