Данилишин назвал причины девальвации гривни

Курс гривни на межбанковском валютном рынке за последнюю неделю обесценился на 0,5%. Девальвация произошла под влиянием преобладания спроса на валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (на 35 млн долларов в среднем за день), что частично перекрывалось за счет валютной позиции банков.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, в условиях умеренного давления на обменный курс гривны НБУ третью неделю подряд воздерживался от проведения операций на валютном рынке.
По его данным, на наличном валютном рынке во второй декаде ноября продажа населением иностранной валюты превышала покупку.
“Однако в целом по результатам ноября покупка населением иностранной валюты впервые с начала года преобладала нед ее продажей (чистая продажа наличной иностранной валюты банками составил около 135 млн долларов)”, – добавил Данилишин.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 23 – 27 ноября 2020 года не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке. При этом центробанк также отказался от продажи валюты. Таким образом, НБУ отказывается от интервенций на межбанке третью неделю подряд.
Напомним, официальный курс доллара к гривне за последний месяц практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.
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