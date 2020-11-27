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Из-за пандемии инвестиции в нефтяной сектор снизились на 30% - ОПЕК

Из-за пандемии инвестиции в нефтяной сектор снизились на 30% - ОПЕК

Пандемия коронавируса вызвала 30-процентное снижение инвестиций в нефтяной сектор в нынешнем году.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо перед заседанием Конференции ОПЕК в понедельник.

«В этом году инвестиции сократились на 30 процентов, даже больше, чем при падении в 2014-2016 годах, от которого нефтяная промышленность все еще восстанавливалась, когда ударил COVID-19», – сказал Баркиндо.

Генсек ОПЕК убежден, что нефтяной промышленности требуется всего около 12,6 трлн долл. США инвестиций «с целью уменьшения волатильности и во избежание возможного энергетического кризиса в будущем».

Он также указал на очередную волну пандемии COVID-19, которая “снова закрывает страны и регионы”. «Мы все еще находимся в эпицентре этой катастрофы», – заявил генсек ОПЕК, призывая к общему реагированию на связанные с пандемией вызовы в нефтяном секторе.

По материалам УКРИНФОРМ
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