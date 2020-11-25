J.P. Morgan ухудшило прогноз экономического спада в Украине на 2020

Аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции к концу года на уровне 4% в связи с ростом количества заболеваний COVID-19. Об этом говорится в обзоре J.P. Morgan.

При этом, согласно обзору, в 2021 году рост экономики Украины составит 6% при инфляции в конце года на уровне 5,2%. В частности, аналитики прогнозируют, что сотрудничество Украины с МВФ возобновится в первом квартале 2021 года со следующей выплатой в размере $700 млн во втором квартале после достижения конкретного прогресса по бюджету на 2021 год и урегулирования ситуации вокруг решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

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В целом в J.P. Morgan ожидают $1,4 млрд поступлений в Украину в 2021 году в рамках программы с МВФ.

“В обзоре сохраняется прогноз снижения в декабре Национальным банком Украины учетной ставки на 50 базисных пунктов – до 5,5% с дальнейшим повышением до 7% во второй половине 2021 года“, – говорится в материале.

Напомним, в майском обзоре аналитики J.P Morgan прогнозировали, что экономический спад в Украине в 2020 году составит 5,1%, однако уже со следующего года рост экономики может достигнуть 6,3%.