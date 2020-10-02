Как изменится мир финансов до 2030 года: прогноз Deutsche Bank

Аналитики-исследователи Deutsche Bank в своем прогнозе “Мир в 2030 году” отметили, если в 2010-е годы нас чему-то и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошлых десяти лет при оценке перспектив будущего десятилетия.
Об этом пишет Обозреватель.
Фиатные деньги
Мы в течение десятилетий используем систему фиатных денег, ценность которых базируется на вере в способность государств и центральных банков гарантировать стоимость выпущенных ими денег и предотвращать их обесценение в случае инфляции.
Сейчас силы, которые поддерживают нынешнюю мировую валютную систему, кажутся хрупкими и могут окончательно ослабеть в 2020-х годах. При таких обстоятельствах спрос на альтернативные валюты – золото или криптовалюта – может резко возрасти.
Пластиковые карты
В течение последних лет 10 очень активно обсуждалась вероятность завершения эры бумажных денег. Так, тенденция перехода на использование безналичных средств действительно распространяется, а Covid-19, конечно, стал дополнительным катализатором. Однако полный отказ от наличных маловероятен даже в 2030 году.
Сейчас популярность бесконтактных оплат активно растет. Прогнозируется, что эта тенденция будет продолжаться в течение следующих пяти лет по нескольким причинам.
Также, государства и ведущие мировые компании работают над обеспечением необходимой инфраструктуры для диджитализации и созданием единой экосистемы.
Криптовалюта
Когда цена Bitcoin превысила $20 тыс, а компания Facebook со своей миллиардной аудиторией объявила о создании криптовалютной платежной системы, мир обратил большое внимание на данный способ оплаты. А тут еще и коронавирус значительно ускорил процесс выхода цифровых валют “из тени”.
Однако этот метод всегда воспринимался как альтернатива, а не замена привычных способов оплаты. Сейчас основными барьерами на пути виртуальных денег являются государственные регуляторы, недостаточный глобальный охват платежного рынка и неготовность значительной части населения – как мерчантов, так и клиентов – переходить на полноценное использование криптовалют. А для решения этих вопросов нужно урегулировать еще десятки других препятствий – от стабильности рынка криптовалют до обеспечения безопасности и бесперебойности системы в глобальном масштабе.
Но темпы, с которыми мир движется к диджитализации, впечатляют, поэтому исключать такой сценарий событий не стоит. И, кстати, Литва уже выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка, к чему также активно двигаются Китай, США, Великобритания и другие.
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