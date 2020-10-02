0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Как изменится мир финансов до 2030 года: прогноз Deutsche Bank

Как изменится мир финансов до 2030 года: прогноз Deutsche Bank

Аналитики-исследователи Deutsche Bank в своем прогнозе “Мир в 2030 году” отметили, если в 2010-е годы нас чему-то и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошлых десяти лет при оценке перспектив будущего десятилетия.

Об этом пишет Обозреватель.

Фиатные деньги

Мы в течение десятилетий используем систему фиатных денег, ценность которых базируется на вере в способность государств и центральных банков гарантировать стоимость выпущенных ими денег и предотвращать их обесценение в случае инфляции.

Сейчас силы, которые поддерживают нынешнюю мировую валютную систему, кажутся хрупкими и могут окончательно ослабеть в 2020-х годах. При таких обстоятельствах спрос на альтернативные валюты – золото или криптовалюта – может резко возрасти.

Пластиковые карты

В течение последних лет 10 очень активно обсуждалась вероятность завершения эры бумажных денег. Так, тенденция перехода на использование безналичных средств действительно распространяется, а Covid-19, конечно, стал дополнительным катализатором. Однако полный отказ от наличных маловероятен даже в 2030 году.

Сейчас популярность бесконтактных оплат активно растет. Прогнозируется, что эта тенденция будет продолжаться в течение следующих пяти лет по нескольким причинам.

Также, государства и ведущие мировые компании работают над обеспечением необходимой инфраструктуры для диджитализации и созданием единой экосистемы.

Криптовалюта

Когда цена Bitcoin превысила $20 тыс, а компания Facebook со своей миллиардной аудиторией объявила о создании криптовалютной платежной системы, мир обратил большое внимание на данный способ оплаты. А тут еще и коронавирус значительно ускорил процесс выхода цифровых валют “из тени”.

Однако этот метод всегда воспринимался как альтернатива, а не замена привычных способов оплаты. Сейчас основными барьерами на пути виртуальных денег являются государственные регуляторы, недостаточный глобальный охват платежного рынка и неготовность значительной части населения – как мерчантов, так и клиентов – переходить на полноценное использование криптовалют. А для решения этих вопросов нужно урегулировать еще десятки других препятствий – от стабильности рынка криптовалют до обеспечения безопасности и бесперебойности системы в глобальном масштабе.

Но темпы, с которыми мир движется к диджитализации, впечатляют, поэтому исключать такой сценарий событий не стоит. И, кстати, Литва уже выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка, к чему также активно двигаются Китай, США, Великобритания и другие.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.