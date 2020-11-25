Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива

В Америке неизвестный оставил одному из ресторанов Огайо чаевые в размере $3 тыс., чтобы заведение не закрывалось из-за пандемии.

Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между четырьмя сотрудниками заведения, написал владелец ресторана Брендан Ринг в Facebook.

“Человек пришел в ресторан, выпил пиво и попросил чек, который составил $7,02. Увидев чаевые, я побежал за ним, но он сказал, что не ошибся, и ждет, когда мы снова откроемся”, – сообщил Ринг.