Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива

В Америке неизвестный оставил одному из ресторанов Огайо чаевые в размере $3 тыс., чтобы заведение не закрывалось из-за пандемии.
Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между четырьмя сотрудниками заведения, написал владелец ресторана Брендан Ринг в Facebook.
“Человек пришел в ресторан, выпил пиво и попросил чек, который составил $7,02. Увидев чаевые, я побежал за ним, но он сказал, что не ошибся, и ждет, когда мы снова откроемся”, – сообщил Ринг.
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