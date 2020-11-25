Не подали декларацию или несвоевременно отчитались: какую налоговую проверку ждать

Налоговики рассказали, какая проверка проводится и в какие сроки в случае неподачи или несвоевременной подачи СГ налоговых деклараций (расчетов).

Отмечается, что своевременность подачи налоговых деклараций (расчетов) может быть предметом камеральной проверки.

Камеральная проверка налоговой декларации или уточняющего расчета может быть проведена лишь в течение 30 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока их подачи, а если такие документы были поданы позже, – за днем их фактической подачи.

Наряду с этим документальная внеплановая проверка осуществляется, если налогоплательщик не подал вовремя налоговую декларацию, расчеты, отчет о контролируемых операциях или документации по трансфертному ценообразованию.

При этом продолжительность документальных внеплановых проверок не должна превышать:

для крупных налогоплательщиков – 15 рабочих дней;

в отношении субъектов малого предпринимательства – 5 рабочих дней;

для физических лиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников – 3 рабочих дня;

других налогоплательщиков – 10 рабочих дней.

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Продление сроков проведения документальных внеплановых проверок возможно по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, относительно субъектов малого предпринимательства – не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – не более чем на 5 рабочих дней.