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Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о помощи предпринимателям, пострадавшим из-за карантина.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Текст самого законопроекта пока еще не опубликован. Однако ранее, 24 ноября, президент анонсировал помощь в виде выплат предпринимателям 8000 гривен. Чтобы получить средства, необходимо открыть приложение «Дія», внести данные и добавить банковскую карту, на которую через несколько дней придут деньги.

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Кроме того, предприятия получат единовременную материальную помощь, чтобы сохранить рабочие места: «Если вы владелец, например, кофейни, и вы не закрылись, но сократили время работы, никого не уволили, однако некоторых работников отправили в вынужденные отпуска, тогда для выплат таким работникам сможете получить сумму, которая пропорциональна времени простоя в размере до 8000 гривен на одного работника».

Предприятия, прекратившие работу из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников.

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Напомним, кроме этого глава государства заявил, что налоговые долги на сумму до 3060 грн будут аннулированы для 4 млн граждан Украины. Также планируется освободить 200 тысяч ФЛП первой группы от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ, при условии усиления ограничительных мер в Украине.

По материалам theБабель
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