0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 229 0

Межбанк: до конца дня на торгах останутся лишь спекулянты

Межбанк: до конца дня на торгах останутся лишь спекулянты

Среда пройдет достаточно динамично на валютном рынке и в два этапа. На первом – очень активная работа всех клиентов (до 14-15 часов по Киеву) и тихое окончание дня с присутствием на торгах в основном только спекулянтов. Виной всему два фактора:

1. Завтрашний выходной в США (День благодарения). Учитывая необходимость завтра работать по доллару на условиях поставки ТОМ – большинство клиентов предпочтет сегодня до обеда закрыть все свои основные операции с американской валютой или сразу их перенести на пятницу. Те, кто решит закрывать свои операции сегодня – поспешат это сделать до 14-15 часов и именно из-за этого активность на межбанке в первой половине дня будет на максимуме.

2. Расчеты по аукциону Минфина от 24 ноября. Он прошел для чиновников очень удачно. Они продали облигаций на 16,8 млрд гривен (в том числе валютных на 157,7 млн евро) и сегодня покупатели перечислят эти средства на счета Министерства финансов. Даже с учетом сегодняшних погашений ранее выпущенных бумаг на значительную сумму свыше 11,8 млрд гривен) – сальдо остается в пользу государства. Необходимость перечисления таких объемов ресурсов отразится на поведении и ресурсного и валютного рынков.

Как только все расчеты с Минфином пройдут, а клиенты закроют свои операции по доллару – на торгах воцарится относительная тишина. Это и приведет к практически минимальному количеству сделок на межбанке после 15 часов.

Кроме этого, на поведении участников торгов отразится:

1) скорое завершение месяца (что также заставляет многих спешить закрыть свои внешнеэкономические расчеты до отчетной даты);

2) период перечисления возмещений НДС экспортерам (традиционно сработает против гривны);

3) общий настрой рынка на определенное дальнейшее проседание котировок к цели 28,40-28,50 гривен за доллар в ближайшее время. Порог в 28,40 гривен уже тестируется несколько дней, но пока окончательно не преодолен.

По расчетам объем операций на торгах в среду составит до $ 180-200 млн при заключении до 510-600 сделок.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 25 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,25 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,45 – 33,90 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,35
евро – 33,62 / 33,64

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.