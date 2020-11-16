"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"

“Укрзализныця” в декабре запустит новый поезд “Интерсити” из Киева на карпатский курорт.
Об этом свидетельствует информация на сайте УЗ.
Поезд из Киева во Львов и обратно будет курсировать по графику ИС №705/706 Киев-Перемышль, который не курсирует с начала карантина, а после Львова будет делать остановку в Стрые и Славском.
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После 17 января наличие данного поезда будет зависеть от пассажиропотока. Билеты вскоре появятся в продаже.
Согласно информации на сайте “Укрзализныци”, поезд будет курсировать по №745К.
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