Финкомпании должны будут раскрывать полную ставку по небольшим займам - НБУ

С 2021 года финансовые компании должны будут раскрывать полную ставку по небольшим займам.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка на своей странице в FACEBOOK.
У регулятора напомнили о нововведениях: с 1 сентября банки работают по-новому. Они должны предоставлять своим клиентам четкую и понятную информацию о продуктах и услугах на веб-сайтах и в рекламе.
“Опыт первых двух месяцев подтвердил: крупнейшие банки являются союзниками НБУ в деле защиты потребителей. Финучреждения понимают, что эти изменения – инвестиция в будущее. Новый подход усилит доверие и, как результат, будет способствовать расширению клиентской базы”, – рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук во время круглого стола, организованного Финансовым клубом, с представителями банков.
Сейчас Национальный банк держит на контроле выполнение всех требований. Речь идет о раскрытии существенных характеристик продуктов и услуг на банковских веб-сайтах и в рекламе. Однако процесс трансформации не ограничивается банками: в НБУ выступают за информационную симметрию в услугах как банков, так и небанковских учреждений.
Таким образом, следующим шагом является работа с финансовыми компаниями. С 2021 финкомпании должны будут раскрывать полную ставку по небольшим займам. Не 0,01% со звездочкой, а именно полную ставку, которая включает все расходы потребителя.
“Клиенты должны понимать, сколько им стоит та или иная услуга. Иначе они просто будут бежать с финансового рынка”, – считают в НБУ.
При этом клиенты финкомпаний получают микрокредиты в основном на срок менее одного месяца. Поэтому в Нацбанке обяжут финкомпании раскрывать в рекламе и на сайтах ставку по таким займам, но пока идет обсуждение методики ее расчета для лучшего отражения экономической стоимости таких кредитов. Такое решение базируется исключительно на потребительском опыте. Дневные ставки 0-2% не должны вводить в заблуждение потребителей. В то же время ставки по различным кредитам, независимо от того, банк или финансовая компания предоставляет такой кредит, должны быть сопоставимы для потребителя.
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