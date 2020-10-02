Эксперт рассказал о тонкостях нового регулирования рынка МФО

Со сменой регулятора для рынка небанковских финучреждений вала законодательных изменений не произошло. Но есть несколько действующих законов, которые мало связаны со сплитом.
Об этом рассказал Chief legal officer ФК “Динеро” Юрий Мандзюк на конференции FinRetail2020.
“Первый закон – “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” (закон о финмоне в новой редакции, действующий с апреля этого года). Закон номер два – “Закон О внесении изменений в законодательство по защите прав потребителей финуслуг”. И последний – известный как законопроект №1109, за который рынок МФО боролся, чтобы он был принят в такой редакции, которая бы не закрыла его и он мог в дальнейшем работать в правовом поле”, – рассказал эксперт.
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Суть изменений закона по защите прав потребителей финуслуг:
Цена вопроса. Ответственность за нарушение этих норм:
Суть изменений в потребительском кредитовании (законопроект №1109). Для кредитов суммой до минимальной зарплаты установлено собственное правовое регулирование:
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