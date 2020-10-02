Эксперт рассказал о тонкостях нового регулирования рынка МФО

Со сменой регулятора для рынка небанковских финучреждений вала законодательных изменений не произошло. Но есть несколько действующих законов, которые мало связаны со сплитом.

Об этом рассказал Chief legal officer ФК “Динеро” Юрий Мандзюк на конференции FinRetail2020.

“Первый закон – “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” (закон о финмоне в новой редакции, действующий с апреля этого года). Закон номер два – “Закон О внесении изменений в законодательство по защите прав потребителей финуслуг”. И последний – известный как законопроект №1109, за который рынок МФО боролся, чтобы он был принят в такой редакции, которая бы не закрыла его и он мог в дальнейшем работать в правовом поле”, – рассказал эксперт.

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Суть изменений закона по защите прав потребителей финуслуг:

вносятся изменения в рекламу: добавлено понятие “недобросовестной рекламы”, указаны нормы для шрифтов, цветов текста, скорости аудиообъявления. Перечень других признаков будет определять регулятор;

новый паспорт кредита: потребитель должен получать больше информации, в том числе и обо всех дополнительных расходах;

информация потребителю: финкомпании должны взвешенно подходить к информированию потребителя. Всю необходимую информацию потребители должны получать еще до заключения договора, в дальнейшем информация должна предоставляться по запросу;

условия договора, ограничивающие права клиента по сравнению с Законом, являются ничтожными;

баланс: в случае возникновения неоднозначного толкования прав и обязанностей стороны по договору с участием потребителя финансовых услуг, такие права и обязанности толкуются в пользу такого потребителя.

Цена вопроса. Ответственность за нарушение этих норм:

от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан:

- за непредоставление информации/проекта договора потребителю до заключения договора / по его запросу;

- непредоставление экземпляра договора;

- непроведение оценки кредитоспособности потребителя перед заключением договора, если ее обязательное проведение предусмотрено законом;

от 500 до 800 н.м.д.г.:

- за увеличение в одностороннем порядке фиксированной процентной ставки,

- изменение в одностороннем порядке механизма расчета изменяемой процентной ставки;

- неуведомление потребителя в срок и порядке, установленных законом, об изменении изменяемой процентной ставки.

Суть изменений в потребительском кредитовании (законопроект №1109). Для кредитов суммой до минимальной зарплаты установлено собственное правовое регулирование: