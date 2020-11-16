В Кривом Роге на месяц ввели налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Криворожский горсовет Днепропетровской области на внеочередной сессии 20 ноября, созванной по инициативе члена исполкома горсовета и кандидата в мэры Константина Павлова, решил освободить от уплаты налогов за срок с 1 до 30 ноября представителей малого и среднего бизнеса, понесших убытки из-за карантинных ограничений.
Как передает “Первый городской”, за такое решение проголосовали 34 депутата. По оперативным подсчетам, объем компенсаторных мероприятий для предпринимателей составляет 10 млн грн.
Читайте также: Столичным предпринимателям планируют продлить льготы до конца карантина
Согласно решению, ставка 0% устанавливается для налогов на недвижимость, на землю и единого налога для физлиц-предпринимателей I и II групп. Кроме того, на месяц приостановлены проверки инспекции труда.
Ранее в этом месяце под горсоветом Кривого Рога неоднократно митинговали предприниматели. В частности, 11 ноября около 300 человек протестовали против введения карантина выходного дня. Неделей позже несколько десятков человек провели там акции против введения обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп Гончаренко12 ч. назад - 934 10
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит12 ч. назад - 22549 6
Куда, по мнению украинцев, следует направить средства из коронавирусного фонда (опрос)Вчера, 21:02 - 841 6
Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPSПозавчера, 23:01 - 551 5
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в Украине8 ч. назад - 1563 4
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит12 ч. назад - 22549 6
Рынок аренды жилья в Киеве13 ч. назад - 2655 1
Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?11 ч. назад - 2043
Покупателей квартир будут вносить в реестр инвесторов10 ч. назад - 1626 3
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в Украине8 ч. назад - 1563 4
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге9 ч. назад - 139
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 388 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 636
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3310 21
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1027