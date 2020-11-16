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В Кривом Роге на месяц ввели налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

В Кривом Роге на месяц ввели налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Криворожский горсовет Днепропетровской области на внеочередной сессии 20 ноября, созванной по инициативе члена исполкома горсовета и кандидата в мэры Константина Павлова, решил освободить от уплаты налогов за срок с 1 до 30 ноября представителей малого и среднего бизнеса, понесших убытки из-за карантинных ограничений.

Как передает “Первый городской”, за такое решение проголосовали 34 депутата. По оперативным подсчетам, объем компенсаторных мероприятий для предпринимателей составляет 10 млн грн.

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Согласно решению, ставка 0% устанавливается для налогов на недвижимость, на землю и единого налога для физлиц-предпринимателей I и II групп. Кроме того, на месяц приостановлены проверки инспекции труда.

Ранее в этом месяце под горсоветом Кривого Рога неоднократно митинговали предприниматели. В частности, 11 ноября около 300 человек протестовали против введения карантина выходного дня. Неделей позже несколько десятков человек провели там акции против введения обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса.

По материалам Дело
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