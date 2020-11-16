Стоимость акций Tesla выросла до рекордного уровня

В четверг, 19 ноября, стоимость акций Tesla поднималась до $508,61. Это рекордный уровень для компании.
На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $499,27 (рост на 2,6%). За последние три дня котировки выросли более чем на 20%. Рыночная капитализация компании выросла до $473,3 млрд.
Читайте также: Маск анонсировал обновление программного обеспечения для Tesla
Это связано с тем, что Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря. Об этом было объявлено после закрытия торгов в понедельник, 16 ноября. Включение Tesla S&P 500 приведет к тому, что инвестиционные фонды, которые отслеживают этот индекс, должны будут продать акции компаний, уже входящих в индекс, на сумму около $51 млрд и потратить их на покупку акций Tesla, чтобы их портфели правильно отражали индекс, пишет Reuters.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к постепенному отказу от автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, до 2030 года, то есть на десять лет раньше, чем планировалось.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2721 11
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2986 10
Куда, по мнению украинцев, следует направить средства из коронавирусного фонда (опрос)Вчера, 21:02 - 600 5
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп Гончаренко4 ч. назад - 487 4
Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPSПозавчера, 23:01 - 367 4
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит5 ч. назад - 7135 2
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИВчера, 13:00 - 5864 18
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2986 10
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2721 11
Рынок аренды жилья в Киеве6 ч. назад - 1868 1
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дорогеОколо часа назад - 44
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 349 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 609
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3208 19
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 987