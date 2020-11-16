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Стоимость акций Tesla выросла до рекордного уровня

Стоимость акций Tesla выросла до рекордного уровня

В четверг, 19 ноября, стоимость акций Tesla поднималась до $508,61. Это рекордный уровень для компании.

На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $499,27 (рост на 2,6%). За последние три дня котировки выросли более чем на 20%. Рыночная капитализация компании выросла до $473,3 млрд.

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Это связано с тем, что Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря. Об этом было объявлено после закрытия торгов в понедельник, 16 ноября. Включение Tesla S&P 500 приведет к тому, что инвестиционные фонды, которые отслеживают этот индекс, должны будут продать акции компаний, уже входящих в индекс, на сумму около $51 млрд и потратить их на покупку акций Tesla, чтобы их портфели правильно отражали индекс, пишет Reuters.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к постепенному отказу от автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, до 2030 года, то есть на десять лет раньше, чем планировалось.

По материалам НВ
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