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В суд поступил иск о смене зампредседателя правления и главы набсовета ПриватБанка

В суд поступил иск о смене зампредседателя правления и главы набсовета ПриватБанка

Окружной административный суд Киева (ОАСК) получил иск о смене председателя правления государственного ПриватБанка Петра Крумханзла и главы набсовета Шерона Иски, сообщила пресс-служба суда.

Истец просит признать противоправной бездеятельность Нацбанка с учетом того, что центробанк не направил в наблюдательный совет банка требования о замене указанных руководителей. Также суд просят обязать НБУ направить в ПриватБанк требование об их увольнении из-за ненадлежащего выполнения ими должностных обязанностей, что привело к нарушению банком требований законодательства.

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Суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Напомним, в феврале этого года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к НБУ об обязательствах направить в банк требование о замене Крумханзла. Тогда в ПриватБанке этот иск назвали давлением, и до сегодняшнего дня истцы успеха так и не добились.

Кроме того, 4 мая Печерский райсуд Киева отказался уволить Крумханзла. Судья не захотела удовлетворить иск первичной профсоюзной организации сотрудников банка.

По материалам УБР
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