Украинцам озвучили новые сроки переписи населения

Для того чтобы в Украине в 2023 году состоялась перепись населения, необходимо начать подготовку в 2021 году.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью порталу РБК-Украина.
По его словам, есть две составляющие: финансовая и эпидемическая.
“Финансовая – это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать, минимум, за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021 уже должны начать подготовку”, – объяснил Немчинов.
Он уточнил, что «эпидемическая составляющая» также очень важна, так как должно быть задействовано 150 тысяч людей, которые будут проводить перепись.
“Но перепись будет, она есть в правительственной программе, и на достаточно почетном месте”, – подытожил чиновник.
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