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Украинцам озвучили новые сроки переписи населения

Украинцам озвучили новые сроки переписи населения

Для того чтобы в Украине в 2023 году состоялась перепись населения, необходимо начать подготовку в 2021 году.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью порталу РБК-Украина.

По его словам, есть две составляющие: финансовая и эпидемическая.

“Финансовая – это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать, минимум, за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021 уже должны начать подготовку”, – объяснил Немчинов.

Он уточнил, что «эпидемическая составляющая» также очень важна, так как должно быть задействовано 150 тысяч людей, которые будут проводить перепись.

“Но перепись будет, она есть в правительственной программе, и на достаточно почетном месте”, – подытожил чиновник.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Немчинов заявлял, что в ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя поднимать вопрос об этом процессе.
  • 23 января представили результаты работы по оценке численности населения Украины. Тогда бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.
По материалам РБК-Украина
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