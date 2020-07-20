В правительстве исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

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В ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя поднимать вопрос об этом процессе.
Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время брифинга.
Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.
“Второй вопрос – это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем”, – сказал Немчинов.
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