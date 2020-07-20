0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

В правительстве исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

В правительстве исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

В ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя поднимать вопрос об этом процессе.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время брифинга.

Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.

“Второй вопрос – это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем”, – сказал Немчинов.

Справка Finance.ua:

  • Экс-министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет разъяснил принцип методологии оценки численности населения во время проведенной электронной переписи населения и напомнил, что было применено три метода – использование мобильных данных операторов, Госстата и электронных реестров.
  • Идея цифровой переписи населения имеет право на существование, однако классическая перепись должна быть. Пока не ясно, будут ли у государства средства провести ее в этом году. Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.