В правительстве исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

В ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя поднимать вопрос об этом процессе.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время брифинга.

Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.

“Второй вопрос – это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем”, – сказал Немчинов.

Справка Finance.ua:

Экс-министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет разъяснил принцип методологии оценки численности населения во время проведенной электронной переписи населения и напомнил, что было применено три метода – использование мобильных данных операторов, Госстата и электронных реестров.

Идея цифровой переписи населения имеет право на существование, однако классическая перепись должна быть. Пока не ясно, будут ли у государства средства провести ее в этом году. Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

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