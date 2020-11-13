Через "Дію" украинцы уплатили штрафов и долгов на 6 млн грн

Через мобильное приложение “Дія” уплачено долгов и штрафов на общую сумму в 6 млн грн.
Об этом сообщается в Telegram “Дії”.
В “Дії” доступны:
Квитанция хранится в приложении, ее можно скачать или отправить на электронную почту. После оплаты можно отслеживать изменение статуса долга или штрафа.
Напоминаем, цифровая копия документа из “Дії”, или шеринг – это возможность поделиться документом, чтобы получить определенные услуги.
Как пользоваться сервисом:
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