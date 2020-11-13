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Через "Дію" украинцы уплатили штрафов и долгов на 6 млн грн

Через "Дію" украинцы уплатили штрафов и долгов на 6 млн грн

Через мобильное приложение “Дія” уплачено долгов и штрафов на общую сумму в 6 млн грн.

Об этом сообщается в Telegram “Дії”.

В “Дії” доступны:

  • Просмотр и уплата штрафов за нарушение ПДД (фото- и видеофиксация).
  • Просмотр и уплата долгов по исполнительным производствами.

Квитанция хранится в приложении, ее можно скачать или отправить на электронную почту. После оплаты можно отслеживать изменение статуса долга или штрафа.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

Напоминаем, цифровая копия документа из “Дії”, или шеринг – это возможность поделиться документом, чтобы получить определенные услуги.

Как пользоваться сервисом:

  • открываете документ в Дії там, где штрихкод;
  • отправляете данные через приложение, менеджер сканирует соответствующий код;
  • “Дія” запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с электронной подписью;
  • “Дія” передает ее в систему организации, которая делает запрос.

Справка Finance.ua:

  • 16 сентября Кабинет министров утвердил механизм использования цифровой версии налогового номера и электронных копий документов в приложении Дія.
  • Пятого октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.

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По материалам Finance.UA
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