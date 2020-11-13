Мораторий на проверки бизнеса хотят отменить

Депутаты предлагают отменить мораторий на проверки бизнеса, но с некоторыми нюансами. Об этом идет речь в законопроекте №4101-д от 11.11.2020 “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”.
Что меняют. Вносятся изменения по отмене моратория на проведение документальных (кроме документальных проверок налогоплательщиков с объемом дохода до 20 млн грн за предыдущий календарный год) и фактических проверок.
Мораторий не будет распространяться на проведение фактических проверок, которые проводятся по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика относительно:
Другие инициативы, предложенные законопроектом №4101:
Напомним, в марте принят закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.
30 апреля парламент принял за основу законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
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