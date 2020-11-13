Мораторий на проверки бизнеса хотят отменить

Депутаты предлагают отменить мораторий на проверки бизнеса, но с некоторыми нюансами. Об этом идет речь в законопроекте №4101-д от 11.11.2020 “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”.

Что меняют. Вносятся изменения по отмене моратория на проведение документальных (кроме документальных проверок налогоплательщиков с объемом дохода до 20 млн грн за предыдущий календарный год) и фактических проверок.

Мораторий не будет распространяться на проведение фактических проверок, которые проводятся по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика относительно:

соблюдения норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличности;

порядка проведения налогоплательщиками расчетных операций;

ведения кассовых операций;

наличия лицензий, патентов, свидетельств, в том числе о производстве и обороте подакцизных товаров;

соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками.

Другие инициативы, предложенные законопроектом №4101:

облагать налогом на транспорт автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (сейчас – 375 минзарплат);

снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год);

ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за тонну экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) – с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 году;

повысить в два раза до 2029 года ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в воду;

сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий;

расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков;

обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, в частности тех, которые не имеют статуса юрлица.

Справка Finance.ua:

Напомним, в марте принят закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

30 апреля парламент принял за основу законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.