Сбежать от коронавируса: плюсы и минусы загородной жизни

Эпидемия коронавируса изменила рынок недвижимости. Все больше людей, по данным риелторов, стремятся купить коттедж или квартиру в таунхаусе, расположенном недалеко от города.
Преимущества жизни в частном доме:
Минусы: Зимой надо самому убирать снег, чистить дорожки, а то и дорогу, чтобы выехать на основную трассу. Это может стать проблемой.
Во сколько обойдется содержание жилья. Даже пока дом или таунхаус новый и не требует текущего ремонта, оплата за коммуналку выше расходов в городской квартире. На отоплении можно получить экономию, так как оно индивидуальное. Но расходы на содержание придомовой территории выше городских минимум вдвое, дорого стоит вывоз мусора, холодная вода и водоотвод.
Много придется платить за электроэнергию, так как горячую воду греет бойлер. В итоге коммуналка получается в 1,5-2 раза больше, чем в типичной многоэтажке.
Что покупают. Эксперты рынка недвижимости говорят, что самые ходовые сейчас объекты новых форматов, таких, как малоэтажные eco-friendly и nature-friendly-комплексы (то есть экологичные), расположенные на удаленности до 10 км от мегаполиса.
Главными особенностями такого жилья в пригороде является обязательное наличие естественных рекреационных возможностей вблизи строительства, таких как озеро, лес, река.
На данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен городской.
Есть предложения подешевле – от 16 до 22 тыс. грн/кв. м. Это могут быть таунхаусы с менее развитой инфраструктурой и не в 5-10 км от мегаполиса, а на 5-6 км дальше.
Например, в 30 км от окраины Киева (станция метро “Лесная”) в таунхаусе, расположенном на берегу реки Десна в селе Рожны, цены стартуют от 13 тыс. за кв. м. В стоимость входит 1,5 сотки земли перед домом. Коттеджи чуть подороже – от 15 тыс. грн, но и земли там 3-4 сотки.
Выводы. Как и в случае с выбором квартиры в мегаполисе, подбирать жилье за городом нужно, исходя исключительно из соображений, на сколько вы готовы кардинально изменить свой привычный образ жизни. Ведь помимо финансовых издержек, добавятся хлопоты “хозяйственные”.
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