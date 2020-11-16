Сбежать от коронавируса: плюсы и минусы загородной жизни

Эпидемия коронавируса изменила рынок недвижимости. Все больше людей, по данным риелторов, стремятся купить коттедж или квартиру в таунхаусе, расположенном недалеко от города.

Преимущества жизни в частном доме:

Свежий воздух, лес, речка, природа, – все для активного отдыха в любое время года.

В таунхаусе вы хозяин личного входа, внешним видом и функционалом которого распоряжаетесь, как хотите.

Соседей меньше по сравнению с квартирой, но и в одиночестве вы не останетесь.

Отсутствие проблем с парковкой для автомобиля.

Есть свой “кусочек” земли, где можно отдыхать, сажать цветы, устроить зону барбекю и т. д.

Минусы: Зимой надо самому убирать снег, чистить дорожки, а то и дорогу, чтобы выехать на основную трассу. Это может стать проблемой.

Если нет своих “колес”, то сложно добираться на работу в мегаполис, поскольку общественный транспорт ходит нерегулярно, а в период эпидемии есть опасность заражения.

Утренние и вечерние пробки на подъездах к мегаполисам сковывают трассы на час-полтора. Альтернативой автомобилю могут стать велосипед или скутер, но не всегда.

В каждом крупном коттеджном городке есть частные медучреждения с достаточно высокими ценами. Альтернатива – районные поликлиники. Но уровень медицины в них не самый высокий. Да и скорой помощи добраться сложнее, чем в городе.

Система образования и месторасположение школ и детсадов зачастую не самое удобное.

Во сколько обойдется содержание жилья. Даже пока дом или таунхаус новый и не требует текущего ремонта, оплата за коммуналку выше расходов в городской квартире. На отоплении можно получить экономию, так как оно индивидуальное. Но расходы на содержание придомовой территории выше городских минимум вдвое, дорого стоит вывоз мусора, холодная вода и водоотвод.

Много придется платить за электроэнергию, так как горячую воду греет бойлер. В итоге коммуналка получается в 1,5-2 раза больше, чем в типичной многоэтажке.

Что покупают. Эксперты рынка недвижимости говорят, что самые ходовые сейчас объекты новых форматов, таких, как малоэтажные eco-friendly и nature-friendly-комплексы (то есть экологичные), расположенные на удаленности до 10 км от мегаполиса.

Главными особенностями такого жилья в пригороде является обязательное наличие естественных рекреационных возможностей вблизи строительства, таких как озеро, лес, река.

На данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен городской.

Есть предложения подешевле – от 16 до 22 тыс. грн/кв. м. Это могут быть таунхаусы с менее развитой инфраструктурой и не в 5-10 км от мегаполиса, а на 5-6 км дальше.

Например, в 30 км от окраины Киева (станция метро “Лесная”) в таунхаусе, расположенном на берегу реки Десна в селе Рожны, цены стартуют от 13 тыс. за кв. м. В стоимость входит 1,5 сотки земли перед домом. Коттеджи чуть подороже – от 15 тыс. грн, но и земли там 3-4 сотки.

Выводы. Как и в случае с выбором квартиры в мегаполисе, подбирать жилье за городом нужно, исходя исключительно из соображений, на сколько вы готовы кардинально изменить свой привычный образ жизни. Ведь помимо финансовых издержек, добавятся хлопоты “хозяйственные”.

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