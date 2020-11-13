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Баффет делает большую ставку на фармкомпании вместо банков

Баффет делает большую ставку на фармкомпании вместо банков

Инвесткомпания Berkshire Hathaway впервые за несколько последних лет решила сделать ставку на фармацевтическую отрасль.

Как сообщает TradeTickers, компания Уоррена Баффета в III квартале 2020 года инвестировала $5,7 млрд в четыре фармкомпании из США. Berkshire купила 21,3 млн акций AbbVie, 30 млн акций Bristol-Myers Squibb, 22,4 млн акций Merck и 3,7 млн акций Pfizer.

Издание отмечает, что регуляторы, вероятно, будут тщательно проверять финансирование производителей лекарств в период COVID-19, учитывая, что Баффет в последнее время не заходил далеко в сектор здравоохранения.

Pfizer и Merck занимаются разработкой вакцины от коронавируса.

Последние приобретения более чем вдвое увеличили объем инвестиций Berkshire в акции здравоохранения в III квартале до $9,3 млрд. Компания уже владела долями в компаниях-производителях лекарств Biogen, Johnson & Johnson и Teva Prescription Drugs, а также в фирме по диализу почек DaVita.

Berkshire минимизирует свою долю в ряде гигантских банков в течение трех месяцев до сентября, среди которых Wells Fargo, JPMorgan Chase, PNC Monetary и M & T Financial. Компания Баффета продала 110,2 млн акций Wells Fargo и 21,2 млн акций JPMorgan. Berkshire, которая когда-то была одним из крупнейших акционеров Wells Fargo с долей примерно 10% в финансовом учреждении, теперь владеет всего 3,1%.

По материалам Mind
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