Баффет делает большую ставку на фармкомпании вместо банков

Инвесткомпания Berkshire Hathaway впервые за несколько последних лет решила сделать ставку на фармацевтическую отрасль.
Как сообщает TradeTickers, компания Уоррена Баффета в III квартале 2020 года инвестировала $5,7 млрд в четыре фармкомпании из США. Berkshire купила 21,3 млн акций AbbVie, 30 млн акций Bristol-Myers Squibb, 22,4 млн акций Merck и 3,7 млн акций Pfizer.
Издание отмечает, что регуляторы, вероятно, будут тщательно проверять финансирование производителей лекарств в период COVID-19, учитывая, что Баффет в последнее время не заходил далеко в сектор здравоохранения.
Pfizer и Merck занимаются разработкой вакцины от коронавируса.
Последние приобретения более чем вдвое увеличили объем инвестиций Berkshire в акции здравоохранения в III квартале до $9,3 млрд. Компания уже владела долями в компаниях-производителях лекарств Biogen, Johnson & Johnson и Teva Prescription Drugs, а также в фирме по диализу почек DaVita.
Berkshire минимизирует свою долю в ряде гигантских банков в течение трех месяцев до сентября, среди которых Wells Fargo, JPMorgan Chase, PNC Monetary и M & T Financial. Компания Баффета продала 110,2 млн акций Wells Fargo и 21,2 млн акций JPMorgan. Berkshire, которая когда-то была одним из крупнейших акционеров Wells Fargo с долей примерно 10% в финансовом учреждении, теперь владеет всего 3,1%.
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