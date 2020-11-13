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Ляшко рассказал, надо ли убирать с полок супермаркетов непродовольственные товары на выходных

Ляшко рассказал, надо ли убирать с полок супермаркетов непродовольственные товары на выходных

Торговые заведения, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, продолжат свою работу во время карантина “выходного дня”.

Об этом пишет санврач Виктор Ляшко.

  • Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина “выходного дня”.

“К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок”, — отметил главный государственный санитарный врач.

По словам заместителя министра здравоохранения, в положениях постановления о карантине “выходного дня” четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

“Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине “выходного дня” разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения”, — добавил Виктор Ляшко.

Справка Finance.ua:

  • За первый день карантина выходного дня закрыли более 1,3 тысячи заведений. Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской – 74.
  • Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали “искать дополнительные источники дохода”. Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. “Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие, дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное”, – заявила Микичак.
По материалам Finance.UA
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