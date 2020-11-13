Ляшко рассказал, надо ли убирать с полок супермаркетов непродовольственные товары на выходных

Торговые заведения, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, продолжат свою работу во время карантина “выходного дня”.
Об этом пишет санврач Виктор Ляшко.
“К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок”, — отметил главный государственный санитарный врач.
По словам заместителя министра здравоохранения, в положениях постановления о карантине “выходного дня” четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.
“Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине “выходного дня” разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения”, — добавил Виктор Ляшко.
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