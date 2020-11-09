Эксперты узнали, на сколько подешевели б/у авто из США во время карантина

Из-за коронавируса в США снизился спрос на б/у авто, что отразилось на их цене. Многим украинцам интересно узнать конкретные цены. Эксперты Авто24, проанализировав один из популярных американских аукционов, рассказали, на сколько подешевели авто из США во время карантина.

Люксовый кроссовер BMW X5 пользуется популярностью не только на первичном, но и на вторичном автомобильном рынке. Поэтому он даже в подержанном виде стоит достаточно дорого. В апреле 2020 года на американском аукционе BidHistory он с 3,0 л бензиновым двигателем 2015-2018 годов стоил в среднем 11 100 долларов. Это на 30% дешевле, чем в феврале 2020 года.

Б/у кроссовер Audi Q5 в апреле на аукционе BidHistory продавался за 7 700 долларов. Это на 22% дешевле, чем в феврале нынешнего года.

Бюджетный седан Ford Fusion (Mondeo) с 2,5 л бензиновым двигателем в возрасте 2-5 лет на американском аукционе можно было купить за 2 000 долларов. Снижение небольшое – всего на 200 долларов. Но учтите, что б/у Fusion имеет изначальную невысокую стоимость.

В 1-м квартале 2020 года лидером среди подержанных иномарок, которые ввезли в Украину, стал Volkswagen Passat. Нужно отметить, что американская версия «Пассата» заметно отличается от европейской версии. Чем? Passat из США больше по размерам, у него другое оборудование и у него только дизельные двигатели.

В апреле на американском аукционе б/у Volkswagen Passat можно было купить в среднем за 2 200 долларов. Это на 19% меньше, чем в феврале.