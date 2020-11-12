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Футуристический дом на воде: польский архитектор представил необычный проект (фото)

Футуристический дом на воде: польский архитектор представил необычный проект (фото)

Польский дизайнер Войцех Морштын (Wojciech Morsztyn) представил проект Ocean Community – концепцию домов на воде в частности и среды обитания в целом, которая позволит людям жить и создавать колонии прямо в море.

Об этом пишет Naked-Science.

Идея заключается в расширении береговой линии города.

Живя в море, не более чем в 800 метрах от побережья, жители такого сообщества смогли бы легко добраться до города, где у них был бы доступ к объектам его инфраструктуры. Там они бы вели свою обычную жизнь, а затем легко возвращались к морскому дому.


Фото: Naked-Science

“Новые океанские сообщества, связанные с существующей береговой инфраструктурой, станут естественным продолжением прибрежных городов”, – рассказал автор концепции.

Плавучие дома будут использовать энергию солнца, воды и ветра, позволяя своим обитателям жить за пределами побережья, а также вне местонахождения электросетей.


Фото: Naked-Science

Имея два уровня и панорамный вид на море и береговую линию соседнего города, такие плавучие дома могут стать также продолжением прибрежных отелей и курортов, желающих предложить своим клиентам опыт новых впечатлений.

За выдающийся дизайн проект Ocean Community отмечен престижной премией Red Dot Design Concept Award 2019.

По материалам Центр транспортных стратегий
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