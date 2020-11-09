Как украинцы относятся к рынку земли (опрос)

По состоянию на середину августа общественное мнение относительно купли-продажи земли разделилось: с одной стороны, 43% респондентов уверены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. С другой – 44% респондентов допускают куплю-продажу, однако среди них нет единодушия относительно условий оборота земли.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Как отмечается, из 43%, которые допускают куплю-продажу земли:

19% респондентов считают, что землю можно продавать только в том случае, если покупатели не будут иностранными гражданами;

11% считают, что рынок земли можно открывать в случае, если есть ограничение на величину площади земли, продаваемой одному человеку или фирме;

9% считают, что землю можно продавать, если будет закреплена минимальная цена;

5% респондентов уверены, что продажа земли должна происходить свободно и без ограничений;

Затруднились с ответом 13% граждан. По сравнению с 2019 годом, поддержка купли-продажи земли упала, а количество тех, кто выступает против, – выросло.



Инфографика: фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова

Вариант открытия рынка земли, предложенный Верховной Радой, поддерживают всего 28% граждан, против – 58%. Среди молодежи «за» выступают 37%, среди старшего населения – таких только 21%.

Больше всего сторонников инициативы введения рынка земли – среди жителей западных регионов – 35%. «Против» выступают чаще граждане из Восточной Украины – 64%.

Большинство граждан (58%) считают, что человек, у которого в собственности есть земельный участок, должен иметь право при желании продать его. Против выступают только 22%. Важно и то, что по сравнению с июнем 2019 года, доля таких респондентов заметно возросла.

У скольких украинцев в собственности есть земля:

почти половина (47%) респондентов заявили, что у них нет земли,

около 20% имеют оформленный приусадебный участок;

каждый шестой гражданин владеет официально оформленным земельным паем вместе с приусадебным участком (17%);

отдельно земельный пай есть у 11% опрошенных;

около 4% имеют землю в собственности, пока не оформленную должным образом;

менее 1% не ответили на этот вопрос.

После снятия моратория на продажу земли 58% опрошенных из числа собственников земли не собираются что-то менять в этой связи. 17% собираются оставить землю в аренде того же арендатора, который использует ее сейчас. Лишь 6% намерены продать свою сельскохозяйственную землю или ее часть. Еще 5% намерены докупить земли. Однозначно ответить не смогли 10%.



Инфографика: фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова

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