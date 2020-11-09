Как украинцы относятся к рынку земли (опрос)

По состоянию на середину августа общественное мнение относительно купли-продажи земли разделилось: с одной стороны, 43% респондентов уверены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. С другой – 44% респондентов допускают куплю-продажу, однако среди них нет единодушия относительно условий оборота земли.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.
Как отмечается, из 43%, которые допускают куплю-продажу земли:
Затруднились с ответом 13% граждан. По сравнению с 2019 годом, поддержка купли-продажи земли упала, а количество тех, кто выступает против, – выросло.
Инфографика: фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова
Вариант открытия рынка земли, предложенный Верховной Радой, поддерживают всего 28% граждан, против – 58%. Среди молодежи «за» выступают 37%, среди старшего населения – таких только 21%.
Больше всего сторонников инициативы введения рынка земли – среди жителей западных регионов – 35%. «Против» выступают чаще граждане из Восточной Украины – 64%.
Большинство граждан (58%) считают, что человек, у которого в собственности есть земельный участок, должен иметь право при желании продать его. Против выступают только 22%. Важно и то, что по сравнению с июнем 2019 года, доля таких респондентов заметно возросла.
У скольких украинцев в собственности есть земля:
После снятия моратория на продажу земли 58% опрошенных из числа собственников земли не собираются что-то менять в этой связи. 17% собираются оставить землю в аренде того же арендатора, который использует ее сейчас. Лишь 6% намерены продать свою сельскохозяйственную землю или ее часть. Еще 5% намерены докупить земли. Однозначно ответить не смогли 10%.
Инфографика: фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова
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