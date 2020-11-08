За январь-октябрь 2020 года товарооборот Украины составил свыше $82,6 млрд

За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млрд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд или на 12% по сравнению с 2019 г.), экспортировали – на $39,64 (меньше на 2 млрд или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил – $3,4 млрд.

44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.

Самую большую долю среди импортируемых товаров составляют:

Топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – 14,75%;

Реакторы, котлы, оборудование – 11,15%;

Средства наземного транспорта – 10,2%;

Экспортируют 38% товаров – в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – в другие.



Инфографика: ГТС

Самую большую долю среди экспортируемых товаров составляют:

Зерновые культуры – 19,25%;

Черные металлы – 16,16%;

Жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%.



Инфографика: ГТС