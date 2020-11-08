0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

За январь-октябрь 2020 года товарооборот Украины составил свыше $82,6 млрд

За январь-октябрь 2020 года товарооборот Украины составил свыше $82,6 млрд

За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млрд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд или на 12% по сравнению с 2019 г.), экспортировали – на $39,64 (меньше на 2 млрд или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил – $3,4 млрд.

44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.

Самую большую долю среди импортируемых товаров составляют:

  • Топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – 14,75%;
  • Реакторы, котлы, оборудование – 11,15%;
  • Средства наземного транспорта – 10,2%;

Экспортируют 38% товаров – в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – в другие.


Инфографика: ГТС

Самую большую долю среди экспортируемых товаров составляют:

  • Зерновые культуры – 19,25%;
  • Черные металлы – 16,16%;
  • Жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%.


Инфографика: ГТС

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.