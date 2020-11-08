За январь-октябрь 2020 года товарооборот Украины составил свыше $82,6 млрд

За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млрд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд или на 12% по сравнению с 2019 г.), экспортировали – на $39,64 (меньше на 2 млрд или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил – $3,4 млрд.
44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.
Самую большую долю среди импортируемых товаров составляют:
Экспортируют 38% товаров – в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – в другие.
Инфографика: ГТС
Самую большую долю среди экспортируемых товаров составляют:
Инфографика: ГТС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая почта добавила новый способ оплаты за посылкуВчера, 11:30 - 4208 12
В МВД заявили, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1256 8
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 587 6
Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнутьВчера, 10:48 - 2254 5
Банки не согласны на уступки, - малый бизнес выступил против неподъемных комиссий за карточные платежиПозавчера, 15:15 - 3716 4
Новая почта добавила новый способ оплаты за посылкуВчера, 11:30 - 4208 12
Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнутьВчера, 10:48 - 2254 5
В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцевВчера, 16:02 - 1420 3
В МВД заявили, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1256 8
5 случаев, когда можно согласиться на зарплату ниже рыночнойВчера, 09:03 - 1222
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 888 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 395
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 765 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1279 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1734