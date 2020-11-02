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На сколько вырастет прожиточный минимум в 2021 году (инфографика)

На сколько вырастет прожиточный минимум в 2021 году (инфографика)

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2021 год”. Документ поддержали 275 нардепов.

Сейчас в Украине установлен прожиточный минимум – 2118 грн, а с 1 января будет 2189 грн. Именно такую сумму, которой для проживания должно хватать украинцам в месяц, предусматривает законопроект.

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Согласно законопроекту, расходы бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2021 году составят 203,8 млрд гривен.

Трудоспособным лицам определяется:

— с января — 2270 грн;

— с июля — 2379 грн;

— с декабря — 2481 грн.

Лицам, утратившим трудоспособность, предусмотрено от 1769 грн в январе, 1854 грн — июле, 1934 — декабре 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Минсоцполитики объяснили, почему прожиточный минимум в Украине занижен вдвое.
  • Более четверти украинцев живут за чертой бедности, по данным мониторинга офиса омбудсмена Украины. Прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, минимальная заработная плата – 176 долларов.

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По материалам Finance.UA
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