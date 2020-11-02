Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)

Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2021. Согласно проекту, пенсии в следующем году не только вырастут, но и будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
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Как говорится в законопроекте “Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік”, расходы бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2021 году составят 203,8 млрд гривен.
Минимальная пенсия (исходя из прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность) в следующем году составит:
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Ранее в Минсоцполитики объяснили, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсии.
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Граждане Украины, которые никогда и нигде не работали, а также те украинцы, которые выработали нормативный трудовой стаж до 15 лет, который дает право выйти на пенсию в 60 лет, получают одинаковые пенсионные выплаты. И установлены они на уровне минимального прожиточного минимума. Кроме того, право на такие выплаты они получают в разном возрасте. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
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