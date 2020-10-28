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Некоторым пенсионерам могут оформить стаж в двойном размере

Некоторым пенсионерам могут оформить стаж в двойном размере

По общему правилу, предусмотренному статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж засчитывается в одинарном размере. Тем не менее, для некоторых категорий существуют исключения.

За работу на вредном производстве украинским пенсионерам предусмотрена надбавка. Однако даже если речь идет не о производстве, а работе в сфере медицины, то пенсионеры все равно имеют право на помощь, пишет “Пенсионный курьер” в FACEBOOK.

Как отмечается, к особо вредной работе в сфере медицины причислена профессия врача в психиатрических больницах. Так, работа в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж в двойном размере.

“Удвоение применяется в страховой стаж при его расчете за периоды работы до 01.01.2004 года, а при определении права на пенсию за выслугу лет эти нормы применяются как до 01.01.2004, так и после этой даты”, – говорится в сообщении.

Однако, согласно Порядку расчета страхового стажа, который дает право на назначение денежной помощи, и ее выплаты, страховой стаж на должностях, который дает право на денежную помощь, засчитывается в календарном расчете. В частности, мужчинам нужно иметь 35 лет стажа, дающего право на денежную помощь.

Все пенсионеры, у которых меньше нормы такого стажа, права на пособие не имеют.

Справка Finance.ua:

  • Подтвержденное документально обучение на очной форме до 1 января 2004 года (независимо от уровня аккредитации учебного заведения) засчитывается в страховой стаж для получения пенсии.
  • Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на сегодняшний день на 13 миллионов граждан, которые работают официально, приходится 11,3 миллиона пенсионеров.
  • В следующем году пенсионеров ждет несколько этапов роста выплат.

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По материалам Finance.UA
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